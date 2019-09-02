Кабмин утвердил план мероприятий в области химической и биологической безопасности

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило план реализации госполитики в области обеспечения химической и биологической безопасности, которым предусматривается разработка государственной программы в этой области.

"Планируется <...> разработка государственной программы "Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации", которая будет основным документом стратегического планирования в [этой] области", - говорится в пояснительной записке к распоряжению правительства, опубликованного в понедельник на сайте кабмина. Также план предполагает разработку и принятие федеральных законов в соответствующей сфере и нормативных актов, обеспечивающих их реализацию.

Согласно документу, МИД, Минобороны, СВР, ФСБ и Минпромторг представят до 15 декабря 2019 года доклад о реализации российской инициативы по разработке и подписанию международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма.

Разработчики плана предполагают присоединение Российской Федерации к нескольким международным договорам в области трансграничного перемещения генно-модифицированных организмов. Также специалисты продумают, как сделать более организованным обеспечение людей средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, к 2021 году Минздраву, Минсельхозу, МЧС и Минпромторгу предстоит разработать предложения по господдержке и соцзащите работников сферы химической и биологической безопасности, контактирующих с потенциально опасными веществами, трудящихся на потенциально опасных объектах, а также людей, живущих в подверженной воздействию этих объектов зоне, и тех, кто пострадал от аварий на них.

В марте 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики России в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. Прежняя редакция основ госполитики в этой сфере была утверждена в 2013 году.