Опрос: треть россиян не в курсе популярности мема про "третье сентября"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Почти треть россиян не знают популярного мема про песню "Третье сентября" в исполнении заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского. Такой опрос провел портал Mail.ru среди своих пользователей, говорится в сообщении Mail.ru Group.

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Согласно опросу, порядка 31% респондентов не знают, что третьего сентября принято петь одноименную песню Шафутинского про перевернутый календарь.

При этом подавляющему большинству (90%) тех, кто знаком с песней, нравятся связанные с ней мемы и шутки. Больше половины (56%) респондентов "сами собираются в этот день проявить талант комиков и вовсю шутить про "костры рябин", рассказали в Mail.ru.

Опрос проводился среди порядка 25 тыс. российских пользователей портала Mail.ru.

Музыку к композиции "Третье сентября" написал Игорь Крутой, слова - Игорь Николаев.

Песня была включена в альбом "Гуляй, душа", который вышел в 1994 году.