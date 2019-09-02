Путин упрекнул в непорядочности чиновницу, оскорбившую пострадавших от паводка в Тулуне

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает проявлением непорядочности оскорбления в адрес пострадавших от паводка в Иркутской области, которые якобы позволила себе местная чиновница. Такую оценку президент озвучил во время общения с пострадавшими от паводка в городе Тулуне. Фрагмент видеозаписи этой беседы выложил на своей странице в Instagram блогер Артем Павлечко.

На видео Путин в ответ на вопрос о чиновнице, нелицеприятно высказавшейся о пострадавших, говорит: "Если она так сказала, то она непорядочный человек". "Я не хочу выражаться нецензурно, но она этого заслуживает", - добавил глава государства. Он выразил надежду, что губернатор региона Сергей Левченко примет в отношении нее соответствующее решение. Путин также признался, что прежде об этой истории не слышал.

Запись, на которой женщина с голосом, похожим на голос начальника управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирины Алашкевич, в грубой форме высказывается о людях, пострадавших от паводков, появилась в соцсетях и Telegram-каналах в середине августа. На записи женский голос говорит о том, что на предыдущую встречу с посетившим Иркутскую область Владимиром Путиным пришли плохо одетые люди, у которых "два класса образования". Женщина утверждает также, что в пунктах временного размещения "они сидят в тепле, <…> с теплым туалетом, с чистой постелью - то, чего у них не было в их хлеву".

Эксперты уже обнаружили признаки монтажа в аудиозаписи. Левченко ранее сообщил журналистам, что власти запросили повторную экспертизу. Сама Алашкевич заявила ТАСС, что считает запись сфальсифицированной, но ожидает заключения экспертов.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос. От паводков сильнее всего пострадали дома в городе Тулуне.