Один из старейших парков Липецка открылся после реконструкции

ТАСС, 2 сентября. Власти Липецкой области открыли после реконструкции один из старейших парков региона "Быханов сад", в церемонии открытия приняли участие глава Сбербанка Герман Греф и временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов.

"Здесь совершенно другая, потрясающая энергетика. Я уверен, что через три-четыре года мы Липецк, а самое главное - липчан, не узнаем. Люди очень добрые. Думаю, Липецк будет туристическим центром страны. Вложено в парк очень много любви, и это чувствуется", - сказал Греф журналистам после открытия парка.

Реконструкцию парка "Быханов сад" началась в Липецке в конце апреля, в нее по инициативе Артамонова было направлено 127 млн рублей. Концепцию парка жители Липецка выбрали сами, голосование шло на сайте врио главы региона, в том числе проводились публичные обсуждения. Большинству липчан понравился проект "Шесть чувств" архитектурного бюро из Казани: парк разделен на сектора, олицетворяющие слух, зрение, обоняние, осязание, вкус и непостижимое шестое чувство, в них обустроены экологические тропы, теннисные корты, амфитеатр, зоны оздоровления и творчества, а также зоны семейного отдыха и досуга.

Парк культуры и отдыха Липецка, особо охраняемая территория площадью около 14 га, располагается в центральной части города, в нем растут деревья с разных континентов, например, ель колючая, клен псевдоплатановый, робиния псевдоакация, а также обитают несколько видов птиц: горлица кольчатая, поползень обыкновенный, рябинник, свиристель, стриж черный. Парк сформирован в 1954 году на территории питомника Липецкого зеленхоза, на месте которого ранее располагался питомник плодовых и лесопарковых культур уроженца Липецка и известного липецкого садовода Василия Быханова (1829-1896).