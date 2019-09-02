В Москве почтят память жертв террористического акта в Беслане

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Панихида памяти жертв теракта в Беслане пройдет в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Москве, сообщила пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"3 сентября, в Международный День солидарности в борьбе с терроризмом, в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Москве (Аланское подворье) состоится панихида памяти жертв теракта в Беслане. Начало панихиды - в 12:20 мск", - говорится в сообщении.

В 13:00 мск перед Аланским подворьем состоится акция памяти, где присутствующие почтут минутой молчания память погибших, возложат цветы и выпустят в небо 334 белых воздушных шара - по числу жертв теракта. На мероприятии будут присутствовать бывшие заложники, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, представители Минкавказа, правительства Москвы, а также ветераны спецподразделений "Альфа", "Вымпел", руководство и врачи ведущих медицинских учреждений столицы, где заложники проходили лечение.

Памятные мероприятия 3 сентября пройдут в Беслане в школе, где в 2004 году случилась трагедия, а также на мемориальном комплексе "Город ангелов". В памятных мероприятиях примет участие министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

День солидарности в борьбе с терроризмом был учрежден в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы (победных днях) России". Памятная дата приурочена к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслан, когда в результате теракта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети. В этот день по всей стране вспоминают жертв терактов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.