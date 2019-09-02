Чубайс и Пиотровский открыли учебный год в Европейском университете в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Учебный год в Европейском университете в Петербурге начался в понедельник вечером с лекции председателя правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ, председателя правления ООО "УК "Роснано" Анатолия Чубайса об инновационной экономике. С видеообращением к студентам и преподавателям также обратился председатель попечительского совета Европейского университета, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, передает корреспондент ТАСС.

"Поздравляю с началом учебного года. Предыдущий год был тяжелым, но сложности [были] в том числе из-за того, что у нас усиливается конкуренция - мы представляем большую угрозу для всех остальных учебных заведений. <…> Результаты показывают, что мы свет в окошке для очень многих. Я очень благодарен за общие дела, которые делает Эрмитаж вместе с институтом искусствоведения, который мы создали и хорошо сотрудничаем, очень доволен тем, как идет наша работа по освоению жизни и важности музеев в мире - мы создали прекрасное исследование об экономической роли музея в городе", - сказал Пиотровский в своем видеообращении.

Он также поблагодарил университет за первое в мире исследование по этнографии музеев, которые, по его словам, определило важные теоретические и практические вещи, связанные с тем, как выглядит отечественное искусствознание и музейная наука.

Европейский университет не имел образовательной лицензии с июля 2017 года, трижды обращался за новой в Рособрнадзор. Возвратить лицензию ему удалось в конце лета 2018 года.

Анатолий Чубайс выступил в понедельник на открытии учебного года с лекцией "Инновационная экономика - что это?", в рамках которой рассказал об этапах развития данного направления, проанализировав его реализацию в России, а также выделил основные пункты, которые нуждаются в корректировке.

"Создание в России центров инновационного развития - важнейший результат. Они еще далеко не сработали по-настоящему, но тот факт, что они есть - очень позитивный и очень важный. За 10 лет в России появились венчурные фонды, российские стартапы, закон об инвесттовариществах, специальная биржевая площадка, регионы-лидеры, которые строят инновационную экономику, например, Ульяновский регион", - отметил Чубайс.

Об университете

Европейский университет - частный магистерский и аспирантский вуз, организованный в 1994 году. Образовательное учреждение не имело лицензии с июля 2017 года по лето 2018 года. В апреле 2019 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки приняла для рассмотрения по существу заявку Европейского университета в Санкт-Петербурге на аккредитацию образовательных программ, а в июле решением Рособрнадзора вуз получил аккредитацию.