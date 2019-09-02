Роджер Уотерс призвал освободить Ассанжа в ходе уличного концерта в Лондоне

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс устроил в понедельник благотворительный концерт в поддержку основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Музыкант в ходе своего уличного выступления напротив здания британского министерства внутренних дел призвал освободить австралийца, исполнив культовую композицию Wish You Were Here.

"Джулиан Ассанж мы с тобой! Свободу Джулиану Ассанжу!" - произнес Уотерс под одобрительные возгласы участников митинга против экстрадиции в США основателя WikiLeaks, который, по его словам, находится взаперти 23 часа в сутки.

К демонстрации также присоединился член Палаты общин от Лейбористской партии Крис Уильямсон. "Я думаю, что был единственным депутатом, который присутствовал на собранном Роджером Уотерсом у здания МВД митинге против продолжающегося заключения Джулиана Ассанжа. Безобразное обращение с ним является посягательством на свободу слова и журналистики. Он должен быть немедленно освобожден", - написал парламентарий на своей странице в Twitter.

Ассанж в 2006 году основал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он попросил в 2012 году убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Идет также рассмотрение запроса о его экстрадиции в США, где, согласно предъявленным американским Минюстом обвинениям, основателю "Викиликс" грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.