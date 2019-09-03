Форум СМИ России и Китая начался на полях ВЭФ со встречи глав делегаций двух стран

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Пятый форум СМИ России и Китая начался во вторник на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) с протокольной встречи глав делегаций двух стран.

Российскую делегацию на форуме возглавил заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко, китайскую - заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК, начальник пресс-канцелярии Госсовета КНР Сюй Линь.

"Отношения между нашими странами я бы назвал не просто стратегическими, но и в некотором смысле братскими. На системной основе у нас проходят важнейшие мероприятия, все плотнее становятся контакты наших лидеров, представителей деловой и медийной сфер. <...> Уверен, в рамках работы ВЭФ мы будем идти в русле того, что уже происходит между нашими странами, устанавливая и укрепляя партнерство", - сказал Чуйченко.

Главы делегаций напомнили, что 70 лет назад были установлены дипломатические отношения между Россией и КНР. "Отношения между нашими странами переживают лучший период в истории. Мы - отличный пример мирного сосуществования для других стран", - отметил Сюй Линь, подчеркнув, что российские и китайские СМИ вносят свой вклад в укрепление дружбы между странами.

Участники российско-китайского форума обсудят вопросы взаимодействия СМИ, в том числе медиасотрудничество в цифровой среде, обмен контентом, создание совместных информационных продуктов, сохранение профессиональных стандартов и защиту персональных данных в эпоху новых медиа. Одним из спикеров форума станет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, доклад которого будет посвящен возможностям и угрозам для традиционных медиа в эпоху цифровой трансформации.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.