Центр изучения Китая откроется на базе ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Центр изучения Китая начнет работу на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в дни V Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом заявил на открытии международной научной конференции "Исторические и современные аспекты взаимоотношений России и Китая в свете 70-летия образования КНР" ректор вуза Никита Анисимов.

"В прошлом году главным гостем Восточного экономического форума был председатель КНР Си Цзиньпин. В его присутствии мы договорились о совместном открытии центров изучения Китая и России в Пекине и Владивостоке. 1 апреля мы открыли такой офис в Пекине и рассчитываем, что здесь, на Восточном экономическом форуме, такой же центр исследований открыть во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета", - сказал он.

В апреле этого года ДВФУ открыл первое представительство в Китае - в Пекине. Соглашение об открытии представительства ДВФУ в КНР было заключено в рамках IV Восточного экономического форума. Документ подписали руководство вуза и Китайской академии наук в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Среди партнеров ДВФУ в Китае - порядка 50 государственных и частных учебных заведений, научных институтов, правительственных организаций и фондов. В университете обучаются более 1 тыс. китайских студентов, и с каждым годом их число увеличивается.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.