ВГТРК передаст Пекину хронику Китая глазами советских операторов

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) до конца года подарит китайским телезрителям уникальные кадры хроники Поднебесной, снятые советскими документалистами. Об этом сообщил во вторник во Владивостоке первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов.

"До конца этого года мы планируем большой, искренний и дорогой подарок преподнести китайским телезрителям. Это большой документальный цикл, который готовит известный кинодокументалист Алексей Денисов. Называется он "Второе рождение Поднебесной: Китай глазами советских операторов", - сказал Кондрашов на V Форуме СМИ России и Китая, который проходит во вторник в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) на полях пятого юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам первого заместителя генерального директора ВГТРК, долгие десятилетия считалось, что уникальные кадры, снятые советскими операторами в Китае 70 лет назад были безвозвратно утеряны. "Но они нашлись. Сейчас заканчивается реставрация. Это будут уникальные кадры цветной и очень качественной хроники. Там Китай 70-летней давности", - сказал он.

Кондрашов также сообщил, что по предложению китайских партнеров информационные службы ВГТРК в тестовом режиме присоединились к международной системе обмена видеоконтентом, созданной каналом CGTN-русский с участием телекомпаний России, Китая, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. "В ближайшее время планируется подписать соответствующее лицензионное соглашение", - сказал он.

Кондрашов отметил важность обмена контентом между странами. За последние три года китайские партнеры приобрели у ВГТРК более 40 фильмов и программ, добавил он. Речь идет о сериалах "Тихий Дон", "Анна Каренина", "Екатерина", документальных фильмах о Великой отечественной войне, российских музеях, приобретены были также развлекательные программы, включая новогодние "Голубые огоньки".

V Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.