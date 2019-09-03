Первые гости ВЭФ ждут активного обсуждения на форуме тем спорта, инвестиций и туризма

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Первые гости Восточного экономического форума (ВЭФ), который официально открывается во Владивостоке в среду, уже прибыли на остров Русский в кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Корреспонденты ТАСС пообщались с посетителями набережной ДВФУ в нулевой день мероприятия об их ожиданиях от форума.

Вторник во Владивостоке начался с короткой грозы в утренние часы, несмотря на прогнозы синоптиков о безоблачном начале сентября. Тем не менее уже к полудню все тучи ушли и снова появилось солнце. По прогнозу Приморского гидрометцентра, воздух во Владивостоке прогреется во вторник до 25 градусов тепла.

Спорт и человеческий капитал

На набережной ДВФУ, где расположились павильоны, представляющие достижения дальневосточных регионов, уже гуляют участники форума в ожидании продуктивной работы в ближайшие три дня. Среди них корреспондент ТАСС встретил главу Агентства Дальнего Востока по развитию человеческого капитала (АРЧК) Сергея Ховрата.

"Рассчитываем, что тема развития человеческого капитала останется одной из ключевых в повестке ВЭФ-2019. Надеемся, что на форуме Агентство сможет совместно с представителями ведущих компаний Дальнего Востока и учебных заведений макрорегиона обсудить результаты реализации программы подготовки кадров в соответствии с потребностями работодателей, изменения рынка труда, необходимые меры поддержки со стороны государства, и заложить основу для дальнейшей работы с партнерами", - поделился Ховрат с ТАСС.

Он также отметил, что одним из проблемных вопросов, которые АРЧК предлагает обсудить на ВЭФ, является сокращение числа поступающих абитуриентов на востребованные технические специальности.

На стенде сдачи норм ГТО на набережной гостей встречает заместитель директора компании "Диалог Конверсия ДФО" Анна Щербак. По ее словам, она ждет от форума большого внимания к своей площадке и к спорту в принципе.

"Жду и верю, что люди поймут, что пропаганда спорта в нашей жизни очень своевременна. Потому что все мы заняты, заняты компьютерами, занимаем очень большое время сидячим образом жизни, а здесь нужно двигаться. Думаю, что именно мы будем олицетворять спорт на Восточном экономическом форуме в 2019 году", - заявила Щербак.

Сотрудничество и инвестиции

Официальным участникам ВЭФ в ближайшие три дня предстоит множество сессий, круглых столов и других мероприятий форума. Поэтому ожидания многих из них связаны именно с конструктивной и результативной работой, считает мэр Владивостока Олег Гуменюк.

"Наши ожидания сегодня главным образом связаны с результативной работой на ВЭФе. Это касается развития современной городской среды, и мы уже ведем такую работу, сотрудничаем с японскими специалистами, изучаем опыт всех наших ближайших соседей по региону. Среди участников форума заявлены многочисленные делегации из разных городов АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона). Надеюсь, что у нас будет возможность пообщаться с руководителями территорий, с представителями компаний, которые давно и успешно занимаются развитием городской инфраструктуры", - сказал глава города в беседе с ТАСС.

Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь также уверен, что Восточный экономический Форум является хорошей площадкой для поиска инвесторов, обсуждения проектов и дальнейшей их реализации.

"Планируем участие в конференции "Общее экономическое пространство от Тихого до Атлантического океана". Мероприятие призвано рассмотреть новые возможности многосторонних экономических связей с участием международных объединений АСЕАН, ШОС, АТЭС, в том числе в координации с проектом "Один пояс, один путь". В рамках конференции будем рассматривать приграничное и межрегиональное сотрудничество для Дальневосточного федерального округа", - сказал Левинталь в разговоре с ТАСС.

Представитель министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) Тамара Соловьева выразила уверенность, что форум должен привлечь в республику инвесторов и, конечно, как можно больше туристов.

Министр культуры Камчатского края Светлана Айгистова, уверена, что в этом году организаторам удалось выполнить одну из глобальных задач форума. "То, что я ощутила в этом году - единение Дальнего Востока. Это была одна из задач организаторов ВЭФ - объединить все регионы ДФО", - сказал она.

Пятый ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.