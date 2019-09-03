На ВЭФ представили сборник к 70-летию дипотношений Китая и России

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Сборник, посвященный 70-летию дипломатических отношений Китая и России, представлен на международной научной конференции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) "Исторические и современные аспекты взаимоотношений России и Китая в свете 70-летия образования КНР".

"В честь установления 70-летия дипломатических отношений между Китаем и Россией Совет старых друзей Китайско-Российского комитета дружбы составил сборник "Дружба из поколения в поколение" на русском и китайском языках", - сказал вице-президент Ассоциации бывших дипломатов Китая, профессор Дипакадемии КНР Чжоу Сяопэй.

"Мотивом издания сборника является учреждение такого ценнейшего понятия, как наследование традиционной дружбы между народами наших стран, укрепление в новую эпоху отношений всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия", - подчеркнул дипломат.

Как уточнили ТАСС в оргкомитете конференции, в сборник вошли статьи ведущих экспертов, ученых КНР, посвященные истории, состоянию и перспективам китайско-российских отношений. "Важное внимание уделено двусторонним взаимоотношениям в советский период", - отметили организаторы.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.