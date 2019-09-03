Школа "Артека" приняла рекордное число первоклассников из Ялты

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Школа Международного детского центра "Артек" впервые приняла не один, а два первых класса, в которых будут обучаться ребята из городского округа Ялта, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"Впервые в истории детского центра первый школьный звонок услышали 60 первоклассников - это рекордное число ребят. Всего школа "Артека" в этом году приняла 330 юных крымчан - ребят, которые не приезжают на смены, а живут в Гурзуфе и других населенных пунктах Большой Ялты", - рассказала собеседница.

В "Артеке" уточнили, что увеличение числа первоклассников связано с востребованностью школы. "Мы продолжаем тесное взаимодействие с руководством Крыма. В рамках гранта в этом году было увеличено финансирование школы с постоянным контингентом, благодаря этому количество крымских школьников увеличено до 330 человек", - приводятся в сообщении слова руководителя "Артека" Константина Федоренко.

По данным пресс-службы, также новый учебный год в школе "Артека" начали более 3,3 тыс. детей из всех регионов России и еще 22 стран. В школе работают почти 300 человек. "Учеников артековской школы ждут не только увлекательные уроки в современных лабораториях физики и химии, робототехники и биологии, но и необычные занятия в музеях и парках, на берегу моря и в ходе экскурсий по Южному берегу Крыма. К услугам юных читателей - пять интерактивных библиотек, фонд которых составляет около 40 тыс. экземпляров", - добавила представитель центра.

Основанный в 1925 году "Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр стал федеральной собственностью. 12 марта 2015 года правительство РФ утвердило программу развития центра до 2020 года: предусмотрен капремонт объектов, реконструкция и строительство лагерей и объектов инфраструктуры. Кроме того, финансирование комплекса предусматривает федеральная целевая программа развития Крыма.

Сейчас "Артек" - это комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений). Ежегодно он принимает десятки тысяч детей из разных стран.