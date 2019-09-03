Роспотребнадзор напомнил, что нужно делать для профилактики гриппа

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор считает, что лучшая профилактика от гриппа - это вакцинация, в то же время здоровый образ жизни (ЗОЖ) способен защитить россиян от простудных заболеваний. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении ведомства.

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"Для людей, имеющих противопоказания к проведению вакцинации против гриппа, основными мерами профилактики являются соблюдение правил личной гигиены и соблюдение принципов здорового образа жизни", - сказано в сообщении.

ЗОЖ, в частности, включает оптимальный режим труда и отдыха, правильное сбалансированное и качественное питание, занятия физкультурой, закаливание, соблюдение правил личной гигиены, а также умение управлять своими эмоциями, отказ от алкоголя, табачных изделий, наркотических средств.

"Нерациональное питание, дефицит белков, жиров, витаминов и микроэлементов является причиной вторичных иммунодефицитных состояний и благоприятным условием для инфицирования вирусами гриппа и ОРВИ, - отмечено в сообщении. - Употребляйте в пищу темно-зеленые, красные и желтые овощи и фрукты, содержащие антиоксиданты, витамины А, С, Е и бета-каротин".

Другие меры

Среди мер профилактики в разгар эпидемии гриппа - мытье рук после каждой поездки на транспорте или же их обработка антибактериальными салфетками. "Не следует прикасаться грязными руками к лицу, слизистым оболочкам рта, носа", - подчеркнуто в сообщении.

Также Роспотребнадзор рекомендует избегать мест скопления людей, использовать маску при первых симптомах или собственной защиты во время эпидемии.

Роспотребнадзор не рекомендует переносить болезнь на ногах. "Если вы все-таки заболели, воздержитесь от посещения работы, оставьте дома заболевшего ребенка. Это не только снизит возможность распространения инфекции, но и уменьшит вероятность развития осложнений, в том числе опасных для жизни", - указали в ведомстве.

При этом в Роспотребнадзоре называют "единственным надежным способ защиты от гриппа - вакцинацию".