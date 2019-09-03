В ОП РФ предлагают создать единую службу для жалоб на оскорбление госсимволов и фейки

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Члены рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по защите прав пользователей, развитию и обеспечению безопасности интернета выступят с инициативой создания единой электронной службы для людей, которые хотят пожаловаться на случаи оскорбления госсимволов или фейковые новости. Об этом сообщил ТАСС руководитель рабочей группы, глава комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"Общественный контроль за случаями фейков и оскорблений надо усиливать, и чтобы эти действия были действительно народными, необходимо применять краудсорсинг. Будем предлагать создать на базе рабочей группы ОП РФ точки сборки случаев оскорблений и фейков, которые бы обсуждались экспертным советом и централизованно передавались на рассмотрение компетентным органам", - сказал Малькевич.

По его словам, целью рабочей группы является создание службы "одного окна" для неравнодушных пользователей интернета, которые хотят пожаловаться на случаи оскорбления госсимволов или фейковые новости.

Малькевич напомнил, что ранее на базе Общественной палаты был создан совещательно-консультативный орган в виде рабочей группы, в которую вошли эксперты, блогеры, активные общественные деятели и профессионалы отрасли. "Это сделано для того, чтобы совместно вырабатывать позиции по всем вопросам, связанным с работой всемирной сети вообще, и в России в частности", - уточнил глава рабочей группы.

О законах

Законы об ответственности за распространение в интернете фейковых новостей и оскорбление госсимволов и госинститутов вступили в силу 29 марта. Оба пакета соответствующих документов 18 марта подписал президент РФ Владимир Путин, в тот же день они были опубликованы.

Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ". Штраф за распространение таких материалов может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения санкции возрастают до 100-200 тыс. рублей, в случае еще одной подобной публикации - до 200-300 тыс. рублей. При этом в двух последних случаях в качестве альтернативного предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

В свою очередь закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию Генерального прокурора РФ или его заместителей. Законом были введены также штрафы за распространение фейковых новостей.