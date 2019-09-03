Власти Еврейской АО сообщили об улучшении паводковой ситуации

ТАСС, 3 сентября. Ситуация с паводком в Еврейской автономной области (ЕАО) улучшается, отмечаются спады уровня воды в реках. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-служба правительства ЕАО.

"Уровень воды продолжает снижаться на малых реках области и реке Амур <…> Гидрологическая обстановка на территории ЕАО развивается в соответствии с прогнозом. С учетом циклона в период 1-2 сентября на территории ряда муниципальных районов региона наблюдалось выпадение осадков от 1 до 9 мм за сутки, что не повлияло на ухудшение гидрологической обстановки", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро вторника, в регионе подтоплено 190 жилых домов и 2,5 тыс. приусадебных участков в 48 населенных пунктах. Сутками ранее в зоне подтопления находилось 47 населенных пунктов, 197 жилых домов и около 7 тыс. приусадебных территорий.

В двух пунктах временного размещения проживают 53 человека. На подтопленных территориях работают оценочные комиссии, дезинфицируются централизованные источники водоснабжения. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы.

"На территории ЕАО обстановка стабильная, объекты экономики, социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", - уточняется в сообщении.