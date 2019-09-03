В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно организовать питание школьников

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор призвал родителей школьников соблюдать рациональный режим для детей возраста 7-17 лет, помнить о пяти приемах пищи в день и количестве необходимых калорий. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении ведомства.

"Многие родители считают, что в деле устройства питания школьника достаточно положиться на собственную интуицию и здравый смысл, однако важно знать и понимать принципы рационального питания, и правила гигиены питания, соблюдение которых имеет ключевое значение в сохранении здоровья ребенка", - сказано в сообщении.

Роспотребнадзор рекомендует организовать режим питания, предусматривающий три основных приема пищи (завтрак, обед, ужин) и два перекуса (второй завтрак и полдник). При этом первый завтрак следует съедать дома в 7-8 часов утра, второй прием оптимален в 10-11 часов утра, обед - с 13-14 часов, полдник до 17:00 и ужин не позднее 20:00.

"В зависимости от возраста, усредненно, совокупная энергетическая ценность рациона должна соответствовать: 7-11 лет - 2300 ккал в день, 11-14 лет - 2500 ккал, 14-18 лет - до 3000 ккал, - сказано в сообщении. - Содержание белков, жиров и углеводов следует поддерживать в соотношении примерно 1:1:4 по массе и по калорийности 10-15%:30%:55-60% соответственно. Содержание растительных и животных белков должно быть в соотношении 2:3. Жиры - преимущественно растительные".

В питании обязательно должны присутствовать разнообразные молочные, мясные, рыбные, яичные блюда, овощи, фрукты, орехи, растительные масла.

Ведомство также рекомендует щадящий подход к обработке продуктов: запекание, варка, приготовление на пару, ограничение или даже исключение жарения и приготовления во фритюре.