Власти уральского города опровергли информацию о поломке недавно построенного в селе моста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Серовского городского округа Свердловской области опровергли сведения о поломке моста в селе Филькино, который был построен в конце августа. Пешеходный мост, соединяющий четыре дома с селом, функционирует, сообщил во вторник ТАСС глава округа Василий Сизиков.

В понедельник, 2 сентября в СМИ появилась информация, о разрушении моста в селе Филькино.

"Мы этот мост действительно сделали, вчера в него попало бревно, но ничего не сломало. В реке достаточно высокая вода, около трех недель идут дожди. Вчера бревно смогли отцепить, мост цел, он нормально функционирует", - сказал Сизиков.

Как пояснил собеседник агентства, мост, находящийся в селе Филькино, соединяет с землей четыре дома. Территория является затапливаемой и строительство на ней запрещено, к домам есть только пешеходный доступ через мост. "Серовавтодор еще не сделал подходы, но это из-за высокого уровня воды, сам мост сейчас сертифицирован и безопасен. Мы работы продолжим, для того чтобы жителям было удобно передвигаться", - добавил он.

"Эту территорию затопило в 1993 году, всем проживавшим там дали квартиры. Но в 2014-2015 годах люди начали туда возвращаться, мы [администрация] категорически против этого. Мы не будет развивать эту территорию, потому что даже малая, но угроза затопления существует", - пояснил глава городского округа.

Село Филькино входит в состав Серовского городского округа, в котором проживает 105 тыс. человек, из них 97 тыс. - в городе Серове. Филькино находится более чем в 300 км севернее Екатеринбурга.