Жителя Улан-Удэ привлекли к ответственности за фото с нацистской символикой в соцсети

УЛАН-УДЭ, 3 сентября. /ТАСС/. Житель Улан-Удэ привлечен к административной ответственности за фотоснимки с нацистской символикой, размещенные в соцсетях. Об этом сообщается на сайте Железнодорожного районного суда столицы Бурятии.

"Железнодорожным районным судом вынесено постановление о привлечении к административной ответственности лица, признанного виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики"). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения - фотографии (изображения) с нацистской символикой", - сообщила пресс-служба районного суда, добавив, что постановление в законную силу пока не вступило.

В судебном заседании правонарушитель рассказал, что создал страницу "ВКонтакте" в 2007 году. Он не признал вину, сказав, что в соцсети размещены "фотографии немецких рыцарей, а также несколько фотографий с немецкой атрибутикой на ремнях, что является историей, а не пропагандой".

В суде напомнили, что ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ предусматривает такие правонарушения, как "публичное выставление, показ, вывешивание, изображение нацистской атрибутики и символики, а также атрибутики и символики, сходных с ними до степени смешения, любые другие действия, делающие рассматриваемую атрибутику и символику доступными для восприятия других лиц, в том числе путем публикации в средствах массовой информации и в интернете".