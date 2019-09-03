Глава МЧС совершил облет районов Хабаровского края, пострадавших от паводка

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС Евгений Зиничев прибыл в Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края и совершил облет пострадавших от паводка районов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС.

"Зиничев совместно с губернатором Хабаровского края совершил облет подтопленных территорий. С воздуха они оценили масштабы проводимой работы по наращиванию дамб, укреплению их конструкции песком, щебнем, обломками скальной породы, а также водонепроницаемыми материалами", - сказал представитель министерства.

В Комсомольске-на-Амуре глава МЧС оценил работу специалистов министерства по защите от дождевого паводка жилищного фонда, а также объектов инфраструктуры и экономики.

По данным МЧС, на Дальнем Востоке остаются подтопленными 89 населенных пунктов. В настоящее время на территории Хабаровского и Приморского края, Амурской и Еврейской автономной области в 15 муниципальных районах и трех городских округах остаются подтопленными 373 жилых дома, свыше 3 тыс. приусадебных участков и 113 участков автодорог.