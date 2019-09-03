{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Назарбаев поручил провести военный парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Первый президент Казахстана также подчеркнул важность обеспечения качественной работы казахстанской оборонной промышленности

НУР-СУЛТАН, 3 сентября. /ТАСС/. Первый президент Казахстана, председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев принял министра обороны республики Нурлана Ермекбаева, которому поручил обеспечить проведение военного парада к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте первого президента Казахстана во вторник.

"Первый президент Казахстана поручил обеспечить качественное проведение в столице в следующем году военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества", - говорится в сообщении. Назарбаев также подчеркнул важность обеспечения качественной работы казахстанской оборонной промышленности в интересах министерства обороны.

"В свою очередь Нурлан Ермекбаев доложил о реализации программ строительства и развития казахстанской армии. По информации министра обороны, в настоящее время продолжается принятие на вооружение современных образцов и систем военной техники, совершенствуется система всестороннего обеспечения Вооруженных сил, принимаются меры по безопасному хранению боеприпасов", - пояснили в пресс-службе.

В ходе беседы Ермекбаев доложил о проводимой работе по укреплению обороноспособности страны, повышению боевой готовности частей и соединений Вооруженных сил Казахстана. Особое внимание было уделено результатам работы по сокращению количества руководящих должностей и оптимизации структуры управления.

Теги
КазахстанНазарбаев, Нурсултан Абишевич
Опросы общественного мнения
ВЦИОМ: большинство россиян верят в способность властей защитить их от террористов
В свою очередь не верят в способность государства защитить их от терактов 16% респондентов
Читать полностью