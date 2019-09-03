Депутат предложил рассказывать в школах об опасности вербовки террористами в интернете

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил рассказывать школьникам и студентам в рамках классных часов и уроков памяти об опасности вербовки террористами в интернете.

Политик, слова которого приводит во вторник пресс-служба комитета, подчеркнул важность проводимой в последние годы в интернете системной профилактической работы по блокировке сайтов террористической и экстремистской направленности. "В последнее время принят ряд законов, которые позволяют в оперативном режиме принимать меры по противодействию кибертеррористам, пресекать деятельность лиц, пропагандирующих экстремистские идеи, создающих в соцсетях "группы смерти" и "колумбайн-сообщества", вовлекающих подростков в противоправную деятельность", - напомнил он.

"Но всех этих мер будет недостаточно, если сами школьники и студенты не осознают опасность, которая их подстерегает в интернете, в общении с вербовщиками террористов, которые за ширмой красивых слов и благих устремлений скрывают свои истинные намерения. Об этом обязательно нужно говорить на классных часах и уроках памяти, которые проходят в эти дни", - подчеркнул Пискарев. Он также отметил положительный опыт работы киберволонтеров и кибердружинников, которые помогают выявлять опасные сайты и ведут разъяснительную работу в молодежной среде.

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата вошла в историю страны в связи с трагическими событиями, произошедшими 15 лет назад, - захватом террористами в 2004 году заложников в Бесланской средней школе в Северной Осетии. В этот день россияне по всей стране вспоминают жертв террористических актов и сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.