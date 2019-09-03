Иркутские власти проведут еще ряд экспертиз аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна

"Губернатор разбирается, проверка идет. Предварительные результаты экспертизы получены, но будет еще несколько экспертиз. Пока результатов нет", - сказали в пресс-службе.

ИРКУТСК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Иркутской области проведут еще ряд экспертиз ранее появившейся в соцсетях аудиозаписи с оскорбительными высказываниями в адрес пострадавших от паводков жителей Тулуна, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

На записи, которая появилась в соцсетях и телеграм-каналах в середине августа, женщина в грубой форме говорит о том, что на предыдущую встречу с посетившим Иркутскую область президентом РФ Владимиром Путиным пришли плохо одетые люди, у которых "два класса образования".

Эксперты уже обнаружили признаки монтажа в аудиозаписи. Губернатор Иркутской области ранее сообщил журналистам, что власти запросили повторную экспертизу. Сама Алашкевич заявила ТАСС, что считает запись сфальсифицированной, но ожидает заключения экспертов.

Президент России Владимир Путин, 2 сентября в третий раз посетивший Иркутскую область в связи с паводками, заявил, что считает проявлением непорядочности оскорбления в адрес пострадавших, которые якобы позволила себе чиновница.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос. От паводков сильнее всего пострадали дома в городе Тулуне.