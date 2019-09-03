Скворцова рассказала о новой специальности врача будущего

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Число узких медицинских специальностей постоянно увеличивается, что станет предпосылкой для появления новой высокоинтеллектуальной медицинской специальности - врачей-интеграторов. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на встрече со студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ).

"Чем больше будет узких специальностей, тем больше будет потребность в интеллектуалах-интеграторах - это самого высокого уровня медики, которые способны будут декомпозировать потребность в обследовании конкретного, создать план этого обследования, с пониманием всех методов, которые могут пригодиться, а потом это все собрать, проанализировать и фактически сделать вывод о том, а что реально с этим человеком", - сказала министр.

Министр напомнила, что одни и те же симптомы могут отражать сотни разных состояний. По ее словам, врачу будущего в этой ситуации необходимо понимать не только процессы, происходящие в организме человека, но и психологические, социальные.

"Независимо от того, как будут меняться технологии, мы должны понимать, что врачевание классическое никогда никуда не уйдет. Были разные периоды в развитии медицины. Сейчас из-за того, что очень развиты фундаментальные базисные науки, цифровые технологии, технологии, связанные с совершенно новыми медицинскими изделиями и фармацевтикой, клеточными технологиями", - отметила министр.

V Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.