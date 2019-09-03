Победители кадрового конкурса смогут войти в состав астраханского правительства

АСТРАХАНЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие финала кадрового конкурса "Губернаторский резерв", который проходит по аналогии со всероссийским проектом "Лидеры России", стартовал во вторник в Астрахани. Победители конкурса в перспективе смогут войти в состав правительства Астраханской области, сообщил журналистам врио губернатора региона Игорь Бабушкин.

Конкурс, который проходит в регионе впервые, открылся 27 июня, заявки на участие в нем подали почти 8 тыс. человек из более чем 50 субъектов РФ. На первом этапе конкурсантам нужно было написать эссе, в котором предлагалось оценить ключевые проблемы региона и предложить возможные пути их решения. В ходе последующего дистанционного тестирования проверялись управленческие способности участников.

"Мы предоставили возможность людям проявить себя, показать свой потенциал, компетенции. Очень рассчитываем, что победители конкурса вольются в нашу команду и составят костяк вновь формируемого состава правительства Астраханской области, способного решать важные стратегические задачи по развитию области и по достижению главного приоритета - улучшения качества жизни людей", - сказал Бабушкин.

Он заметил, что конкурс - социальный лифт для участников, он дает возможность сформировать "скамейку запасных", которую в перспективе можно будет использовать при формировании нового правительства региона. В свою очередь председатель наблюдательного совета конкурса Ольга Башкина сообщила, что в финал прошли порядка 120 человек, причем не только астраханцы, но и представители, например, Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края и Московской области. Победители будут объявлены 5 сентября.

"Финальный этап конкурса - очный, он будет проходить сегодня и завтра. Это испытания с использованием кейсовых задач, наборы вопросов и решение некой проблемы с региональным уклоном. <...> Будут иметь значение и образовательный уровень, и организаторские способности", - добавила Башкина.

О конкурсе

В "Губернаторском резерве" участвуют управленцы в возрасте от 18 до 45 лет с высшим образованием - жители региона или те люди, которые готовы вернуться или переехать в Астраханскую область, чтобы внести свой вклад в ее развитие. В конкурсе применяются методики оценки, которые уже показали свою эффективность во время проекта "Лидеры России". Конкурс проходит по инициативе Бабушкина при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, посещая в июле Астрахань, отмечала, что региону необходима "полная перезагрузка" управляющей регионом команды.