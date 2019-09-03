Песков: меру ответственности за оскорбление жителей Тулуна определят власти региона

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Вопрос о мере ответственности чиновницы, оскорбившей пострадавших от паводка в Иркутской области, лежит в компетенции властей региона. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, достаточно ли будет мер дисциплинарного характера, если вина сотрудницы областной администрации будет установлена, или необходимо провести расследование на предмет привлечения к административной ответственности.

В понедельник президент России Владимир Путин на встрече с пострадавшими от паводка, которая прошла в Тулуне, назвал проявлением непорядочности оскорбления в адрес пострадавших, которые якобы позволила себе местная чиновница. Фрагмент видеозаписи этой беседы выложил на своей странице в Instagram блогер Артем Павлечко. В то же время на этой встрече прозвучала информация о том, что сотрудница обладминистрации уже отстранена от исполнения своих обязанностей.

На видео Путин в ответ на вопрос о чиновнице, нелицеприятно высказавшейся о пострадавших, говорит: "Если она так сказала, то она непорядочный человек". "Я не хочу выражаться нецензурно, но она этого заслуживает", - добавил глава государства. Он выразил надежду, что губернатор региона Сергей Левченко примет в отношении нее соответствующее решение. Путин также признался, что прежде об этой истории не слышал.

В пресс-службе регионального правительства ТАСС пояснили, что руководство региона еще разбирается в ситуации. "Губернатор разбирается, проверка идет, - сообщили в пресс-службе. - Предварительные результаты экспертизы получены, но будет еще несколько экспертиз. Пока результатов нет".

Запись, на которой женщина с голосом, похожим на голос начальника управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирины Алашкевич, в грубой форме высказывается о людях, пострадавших от паводков, появилась в соцсетях и Telegram-каналах в середине августа. На записи женский голос говорит о том, что на предыдущую встречу с посетившим Иркутскую область Владимиром Путиным пришли плохо одетые люди, у которых "два класса образования". Женщина утверждает также, что в пунктах временного размещения "они сидят в тепле, с теплым туалетом, с чистой постелью - то, чего у них не было в их хлеву".

Эксперты уже обнаружили признаки монтажа в аудиозаписи. Левченко ранее сообщил журналистам, что власти запросили повторную экспертизу. Сама Алашкевич заявила ТАСС, что считает запись сфальсифицированной, но ожидает заключения экспертов.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос. От паводков сильнее всего пострадали дома в городе Тулуне.