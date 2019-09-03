Ураган "Жульет" набирает силу в Тихом океане

ТАСС, 3 сентября. Ураган "Жульет" сформировался в Тихом океане и стремительно набирает силу. Об этом во вторник сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

"Ураган "Жульет" быстро набирает силу. На данный момент он достиг третьей категории [из пяти возможных] по шкале Саффира-Симпсона", - сказано в сообщении.

По данным центра на 21:00 понедельника (06:00 вторника мск), ураган находился в 710 км к юго-западу от мексиканского штата Нижняя Калифорния. По оценкам метеорологов, максимальная скорость ветра в порывах составляет 51,3 м/с. Стихия движется в северо-западном направлении со скоростью 19 км/ч.

В центре отметили, что ожидается стремительное усиление урагана во вторник и постепенное ослабление к пятнице.