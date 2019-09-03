Аксенов: безопасность пережившего водную и энергетическую блокады Крыма обеспечена

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Безопасность Крыма, который столкнулся с попытками диверсий в 2014 и 2016 годах, водной и энергетической блокадами, полностью обеспечена, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

"Наши силовые структуры надежно и в полном объеме обеспечивают безопасность жителей и гостей полуострова. Но очень важно и то, что и сами крымчане проявляют бдительность и ответственность. Единение общества на основе общих целей и ценностей - одна из главных составляющих успеха в противодействии терроризму", - написал Аксенов на своей странице в Facebook по случаю отмечаемого 3 сентября в России Дня солидарности в борьбе с терроризмом.