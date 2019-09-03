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В Роскомнадзоре сообщили, что Google пока не оплатил штраф в 700 тыс. рублей

В ведомстве при этом отметили, что срок добровольной оплаты еще не истек

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация Google пока не оплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за нарушение норм фильтрации запрещенного в России контента. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Срок добровольной оплаты не истек, штраф пока не оплачен", - сказал собеседник ТАСС. Срок оплаты штрафа истекает 30 сентября.

Ранее ведомство, в частности, выявило, что компания производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи - более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиск. В отношении Google была назначена сумма штрафа в размере 700 тыс. рублей.

Согласно действующему законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц. Ранее, как информировали в ведомстве, объем фильтрации контента составлял около 80%, в июле он, по данным ведомства, не превышал 70%.

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