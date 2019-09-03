Власти Хабаровского края предотвратили ущерб от паводка в 2 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края оценили предотвращенный ущерб от паводка в 2 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в Комсомольске-на-Амуре глава региона Сергей Фургал.

"Сегодня мы бы уже получили затопление, которое оценивалось бы ущербом в 2 млрд рублей минимум", - сказал Фургал, подчеркнув, что предотвратить такой ущерб помогли вовремя принятые меры по защите городов и населенных пунктов от паводка. Так, в Хабаровске отсыпали несколько временных дамб, то же продолжают делать в Комсомольске-на-Амуре. "Большая часть Хабаровска уже бы "плавала", - отметил Фургал.

Он сообщил, что по Хабаровскому краю затраты на проведенные мероприятия составили примерно 500 млн рублей.

По данным на вторник, в регионе из-за дождевого паводка на реках бассейна реки Амур и малых реках подтоплены 73 населенных пункта, 183 жилых дома и 745 приусадебных участков. Кроме того, в зоне подтопления находится более 1,8 тыс. дачных участков. Самая напряженная гидрологическая обстановка складывается в Комсомольске-на-Амуре. Уровень у города составил 766 см, прибавив 13 см за сутки, опасной считается отметка 650 см. В городе подтоплено 84 индивидуальных дома, 289 приусадебных участков, 75 подвалов в многоквартирных домах. В пунктах временного размещения находятся 32 человека.