Путин поблагодарил Баттулгу за принятое приглашение приехать 9 мая 2020 года в Москву

УЛАН-БАТОР, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Монголии Халтмаагийн Баттулгу за принятое приглашение на празднование 75-й годовщины Победы в Москве 9 мая 2020 года.

"В следующем году будет отмечаться 75 лет Победы над нацизмом, и мы, конечно же, в числе других почетных гостей - лидеров иностранных государств - пригласили президента Монголии господина Баттулгу на торжественные мероприятия 9 мая в Москве, приуроченные к этой памятной дате, - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров со своим монгольским коллегой. - Я благодарен моему коллеге и другу за то, что он согласился принять это приглашение".

Путин отметил, что его официальный визит в Монголию приурочен к юбилею совместной победы на реке Халхин-Гол. Он напомнил, что 80 лет назад, в 1939 году, советские и монгольские войска, сражаясь плечом к плечу, дали жесткий отпор агрессору и вместе отстояли территориальную целостность Монголии. "Достигнутая победа охладила воинствующий пыл захватчиков, гарантировала безопасность дальневосточных рубежей Советского Союза в трудные годы Великой Отечественной войны", - подчеркнул Путин. Он добавил, что в России хорошо помнят поддержку, которую монгольский народ оказал нашей стране в борьбе с фашизмом. Он также упомянул о поставке 500 тыс. лошадей, что, по его словам, было крайне важным для тех времен. "На собранные монгольскими гражданами пожертвования были построены 53 танка. Эти танки, объединенные в танковую бригаду "Революционная Монголия", вступили в свой первый бой в 1943 году на Курской дуге, а в 1945 году среди первых вошли в Берлин", - рассказал российский лидер.

Путин заметил, что на фронтах войны была и авиационная эскадрилья "Монгольский Арат". Входившие в нее истребители были также подарены Советскому Союзу Монголией.