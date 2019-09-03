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МЧС планирует повести учебную эвакуацию во всех школах в начале сентября

Ведомство планирует также провести уроки для школьников, на которых детям расскажут о правилах безопасности

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. МЧС проведет учебную эвакуацию во всех образовательных учреждениях страны в первой декаде сентября, а также соответствующие уроки по мерам безопасности для школьников. Об этом журналистам сообщил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

"Основная подготовка у нас прошла, но она, в принципе, еще не закончена. Самое главное, когда детишки придут в школы, персонал, директора, охранные агентства должны быть готовыми к любой чрезвычайной ситуации, поэтому в первую декаду сентября обязательно проведем занятая по эвакуации во всех образовательных организациях", - сказал он.

Еникеев добавил, что ведомство планирует также провести уроки для школьников, на которых детям расскажут о правилах безопасности.

"Второй аспект - мы проведем соответствующие уроки, на которых расскажем об основах обеспечения безопасности, как защитить себя, как правильно провести процесс эвакуации и так далее. Процесс подготовки и профилактических мер продолжается и находится под особым вниманием министерства", - отметил он.

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