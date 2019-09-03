Уровень воды в Амуре у Комсомольска может достигнуть 8,5 м

ХАБАРОВСК, 3 сентября. /ТАСС/. Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае может подняться до 8,5 м при опасной отметке 6,5 м. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатора региона Сергей Фургал.

"Уровень 820-850 см реален, вне всякого сомнения. И если учитывать сегодняшнюю ситуацию по отношению к 2013 году, то в некоторых местах гидрологическая обстановка немного сложнее, чем была тогда. Сейчас уровень 771 см, и вода прибывает по 13-15 см в сутки, а гребень мы ожидаем 7-9 сентября, несложно предугадать, что 820 см - это минимальная отметка", - сказал он в ходе визита в Комсомольск-на-Амуре.

Во время масштабного наводнения на Амуре 2013 года, от которого пострадали несколько дальневосточных регионов, уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре превысил 9 м.

МЧС ранее сообщало, что пик паводка в Хабаровском крае, в частности у Комсомольска-на-Амуре, ожидался 3-4 сентября. По прогнозам синоптиков, уровень воды должен был подняться до 8,2 м. У Комсомольска-на-Амуре складывается наиболее напряженная гидрологическая обстановка, в городе подтоплено 84 частных дома, 289 приусадебных участков, 75 подвалов в многоквартирных домах. В пунктах временного размещения находятся 32 человека.

Фургал сообщил, что в отличие от 2013 года, город готов к паводку с конца июля. В Комсомольске-на-Амуре сконцентрировали около 100 единиц техники, насосную группу, начали заранее отсыпать все низкие точки. В город по необходимости перебросят дополнительную технику.

"Ситуация находится под полным нашим контролем, работы ведутся в круглосуточном режиме, досыпаем дамбы, расширяем. За четыре дня выйдем на высоту 9 м, с запасом. Все идет по прогнозам, хотя появляются некоторые сложности. Так, мы не ожидали разлива ручья Теплый, который подтопил Комшоссе", - сказал Фургал.

Дамбы не будут разбирать

Возведенные для защиты городов и поселков в крае временные защитные сооружения не будут разбирать, их со временем превратят в капитальные. "Просто их облагородим, и, думаю, в течение двух-трех лет они станут полноценными дамбами. По слабым точкам, которые сегодня были выявлены, мы примем все меры, спроектируем. И если повторится ситуация в следующие годы, то она будет проходить в полуштатном режиме", - сказал Фургал.

В Хабаровском крае из-за дождевого паводка на реках бассейна реки Амур и малых реках подтоплены 73 населенных пункта, 183 жилых дома и 745 приусадебных участков. Кроме того, в зоне подтопления находятся более 1,8 тыс. дачных участков.

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