ВЦИОМ: большинство россиян верят в способность властей защитить их от террористов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян (80%) считают, что власти РФ способны защитить население страны от террористических атак. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ, опубликованные во вторник.

Не верят в способность государства защитить их от терактов 16% респондентов. В 2018 году этот показатель составлял 12%. 85% опрошенных в 2018 году были уверены в эффективности мер по защите страны от террора. Самый низкий уровень доверия к контртеррористическим мерам государства был зафиксирован в 2002 году и феврале 2011 года (20%), показывают материалы ВЦИОМ.

Согласно последнему исследованию, 32% опрошенных считают вероятными атаки против российских граждан. Не верят в такую возможность 53% респондентов. 38% россиян отмечают снижение террористической угрозы в мире за последние пять лет. Об усилении опасности рассказали 30% респондентов. Еще 22% участников не заметили существенных изменений.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник", посвященный отмечаемому 3 сентября Дню солидарности в борьбе с терроризмом, проведен 31 августа 2019 года среди 1600 респондентов методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.