Около 1 тыс. образовательных учреждений России находятся в зоне риска пожаров и наводнений

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Около 1 тыс. образовательных учреждений в России находятся в настоящее время в зоне риска пожаров и наводнений. Об этом сообщил журналистам директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

"Порядка 700 объектов подвержено угрозе лесных пожаров, они имеют общую границу с лесными участками. Более 300 объектов в потенциальной зоне подтопления. В настоящее время доведены параметры рисков до руководителей образовательных учреждений, до единой диспетчерской службы, - сказал он. - Мы готовы к этим рискам на случай возникновения нештатной ситуации. Единая государственная система предупреждения защиты населения обеспечивает прикрытие данных объектов".

В свою очередь директор Департамента государственной политики в сфере образования Минпросвещения Жанна Садовникова отметила, что министерство со своей стороны выполнило все организационные мероприятия по подвозу детей к школам в зонах подтопления.

"На протяжении всего летнего периода у нас было несколько субъектов, особое внимание было уделено Иркутску, мы анализировали ситуацию, которая там сложилась из-за подтопления. Мы со своей стороны обеспечили все мероприятия по подвозу детей, для того, чтобы все дети в этом году сели за парты", - сказала она.

По данным на утро вторника, в регионах России действуют более 100 лесных пожаров, их площадь составляет 34,1 тыс. га. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов. На Дальнем Востоке остаются подтопленными 89 населенных пунктов.