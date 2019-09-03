В ОП РФ обсудят проекты о значимых информресурсах и идентификации пользователей e-mail

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа Общественной палаты (ОП) РФ по защите прав пользователей, развитию и обеспечению безопасности интернета планирует на заседании в сентябре обсудить законопроекты об ограничении в 20% доли иностранного владения ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры России, и об идентификации пользователей электронной почты. Об этом ТАСС во вторник сообщил руководитель рабочей группы, глава комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"Следующее заседание рабочей группы будет в сентябре. Мы будем безусловно обсуждать в самое ближайшее время законопроекты [сенатора Андрея] Клишаса об идентификации пользователей почты и [депутата Госдумы Антона] Горелкина о значимых интернет-компаниях", - сказал Малькевич, добавив, что впоследствии необходимо провести так называемое нулевое чтение данных проектов.

Председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и заместители Александр Башкин и Александр Карлин 23 июля внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий использование электронной почты только идентифицированными в установленном порядке пользователями. Согласно проекту, идентификацию пользователей предлагается осуществлять при помощи номера телефона. Законопроект также обязывает операторов электронной почты ограничивать рассылку и передачу сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ. Как отмечают авторы инициативы, принятие такого законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых через электронную почту, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия") 26 июля внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ограничить на уровне 20% долю иностранного владения информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, при этом нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу. По словам депутата, законопроект касается в том числе "Яндекса", а в случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.