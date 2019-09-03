Французский колледж назвал свои классы именами факультетов Хогвартса

"В связи [с реформой образования и] исчезновением разделений классов на экономико-социальные дисциплины (ES) и научные (S), классам требовались названия, - отметили в колледже. - Студенты предложили тему Гарри Поттера, и мы это сделали. Добро пожаловать в Хогвартс".

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Страсбургский колледж Святого Этьена назвал классы именами факультетов придуманной британской писательницей Джоан Роулинг школы Хогрвартс из саги о Гарри Поттере. Об этом говорится в сообщении колледжа распространенном в Facebook.

Теперь в учебном заведении существуют факультеты: Гриффиндор, Слизерин, Пуфендуй, Когтерван, а также классы имени конкурирующих с Хогвартсом школ магии Дурмстранг, Шармбатон и американской волшебной школы Ильверморни.

При этом, как отмечают местные СМИ, предметы менять не стали, и студенты, как и их предшественники, продолжат изучение литературы, географии, истории, математики и других реальных предметов.

Книги и фильмы о Гарри Поттере пользуются большой популярностью во Франции. Так на прошлой неделе на улицах Парижа появился трехэтажный автобус "Ночной рыцарь" из романа "Гарри Поттер и узник Азкабана". Как отмечалось, необычное транспортное средство будет совершать поездки по местам туристических достопримечательностей французской столицы.