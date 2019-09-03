Посольство России в Турции сообщило о состоянии бывшего президента Крыма Юрия Мешкова

АНКАРА, 3 сентября. /ТАСС/. Состояние бывшего президента Крыма Юрия Мешкова, возглавлявшего республику в 1994 году, который перенес инсульт на отдыхе в Турции, улучшается. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова.

"Генконсульство России в Анталье подтверждает информацию о том, что российский гражданин Ю.А. Мешков 1945 года рождения был экстренно госпитализирован в одну из больниц Аланьи. Консульские работники поддерживают контакт с администрацией клиники, лечащими врачами, а также родными пациента. 3 сентября медики сообщили, что в его состоянии наметилось улучшение", - сказала она.

По словам пресс-атташе, случай Мешкова "признан страховым". "Расходы на лечение будут покрыты за счет финансового лимита, который был зафиксирован в страховом полисе. В больнице подтвердили, что вопрос о перспективах медико-транспортной эвакуации больного в Россию может быть рассмотрен после стабилизации его состояния и проведения контрольных медицинских исследований", - добавила пресс-атташе.

Мешкова избрали президентом Крыма в феврале 1994 года. В марте 1995 года решением Верховной рады и президента Украины конституция Республики Крым была отменена, пост президента упразднен. В декабре 1998 года вступила в действие новая конституция Крыма. Республику Крым переименовали в Автономную Республику Крым в составе Украины. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.