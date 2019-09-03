Суд из-за недостатков вернул в полицию протокол на журналиста Азара

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Мещанский районный суд обнаружил нарушения в административном протоколе, составленном в отношении журналиста "Новой газеты" Ильи Азара, который участвовал в несанкционированной акции 31 августа в Москве. Как сообщила ТАСС его адвокат Татьяна Молоканова, протокол об административном правонарушении возвращен в полицию.

"Протокол в отношении моего подзащитного Ильи Азара возвращен в полицию в связи с недостатками, допущенными при оформлении документа", - сказала адвокат.

Журналист был задержан вечером 2 сентября, доставлен в ОВД "Красносельский" и отпущен после составления административного протокола по ч. 8 ст. 20.2 ("Повторное Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), по которой грозит штраф до 300 тыс. рублей или административный арест сроком до 30 суток.

Кроме Азара полицейские задержали еще двух участников акции - активиста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николая Ляскина и бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы, не получившего регистрацию, Любовь Соболь. Их также отпустили из отделов полиции после составления протоколов об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что по факту проведения 31 августа 2019 года в центре Москвы несогласованной публичной акции столичной полицией возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). По данному делу проводится административное расследование. В минувшие выходные в Москве прошла несанкционированная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным столичного ГУ МВД, в ней приняли участие около 750 человек.