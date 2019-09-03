Прокурор обвинил активиста Котова в презрении к Конституции РФ и пренебрежении к власти

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Гособвинитель во вторник в Тверском суде Москвы обвинил презрении к Конституции РФ и пренебрежении к власти члена участковой избирательной комиссии Константина Котова, находящегося на скамье подсудимых по делу о неоднократном нарушении правил проведения митинга, передает корреспондент ТАСС.

"Не сделав должных выводов, презирая конституционные положения и демонстрируя свое пренебрежение к органам власти России, Котов продолжил принимать активное участие в несанкционированных акциях протеста", - сказал прокурор.

Как следует из материалов дела, Котов неоднократно привлекался к административной ответственности в 2019 году за участие в несанкционированных акциях. В числе таких акций прокурор назвал и выступление в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Сам активист свою вину не признал. "Виновным я себя не признаю. Ни административного, ни уголовного состава в моих действиях не было. Наоборот, я выходил на улицы Москвы для защиты конституционных норм", - сказала Котов.

Котов по профессии программист, он родился в 1985 году в Москве, холост, не имеет детей. Он также состоит членом участковой избирательной комиссии московского района Новокосино.

Котову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Единственным в РФ осужденным по этой статье и позже освобожденным от отбытия наказания был активист Ильдар Дадин.

В Следственном комитете ранее сообщили ТАСС, что Котов неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка проведения митинга") в течение предшествующих 180 суток. Так, 10 августа 2019 года он принял участие в несогласованном митинге в центре Москвы, игнорируя при этом законные требования сотрудников полиции о прекращении совершения противоправных действий. Как уточнили в СК, действия Котова носят умышленный характер, он был задержан при попытке скрыться.