Минпросвещения сообщило об увеличении числа первоклассников за год на 116 тыс. человек

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Более 16,5 млн учеников отправились в этом году в школу, из них около 2 млн - первоклассники. Как сообщила журналистам директор департамента государственной политики в сфере образования министерства просвещения Жанна Садовникова, количество первоклассников по сравнению в прошлым годом увеличилось на 116 тыс. человек.

"На сегодняшний день у нас функционирует свыше 89 тыс. образовательных организаций, и из них общая численность детей, которые пойдут в школу, - это более 16,5 млн человек. На сегодняшний день количество первоклассников выросло на 116 тыс., в этом году в первый класс за парты сели более 1,9 млн учеников", - сказала она.

Также Садовникова отметила, что в летний период все образовательные организации начинают работу по подготовке к учебному году. На сегодняшний день все они готовы, ведется работа по лицензированию медицинских кабинетов в школах.

"В дошкольных образовательных учреждениях процент нелицензированных кабинетов уменьшился, то есть проведены мероприятия. В школах процент у нас остался неизменным. И с министерством здравоохранения мы продолжим работу для того, чтобы завершить все мероприятия по лицензированию медицинских кабинетов", - отметила она.