Общественники выявили множество ложных новостей из-за рубежа о выборах в России

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты (ОП) РФ Максим Григорьев заявил, что в ходе избирательной кампании 2019 года общественный контроль выявил большое количество ложных сообщений, связанных с выборами, в том числе со стороны зарубежных информационных ресурсов.

"Мы осуществляем серьезный общественный контроль за выборами... И видим постоянный серьезный поток просто абсолютно ложных сообщений. Не просто fake news, а совершенно очевидно ложных сообщений о выборах, в том числе это распространяется с отдельных ресурсов, которые находятся за рубежом", - сказал Григорьев в ходе заседания рабочей группы ОП РФ по защите прав пользователей, развитию и обеспечению безопасности интернета.

По его словам, в том числе ложные сообщения о выборах вбрасываются различными политическими деятелями на региональном уровне. "И делают это нечистоплотные общественные организации, которые в сфере контроля за выборами работают. Идет просто огромный поток, причем абсолютно ложной информации. К сожалению, такая практика становится все больше", - уточнил член ОП.

Всего в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).