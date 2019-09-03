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Роскомнадзор удалил 140 фейковых материалов за полгода

Так, информация, содержащая оскорбление госсимволов, была удалена с более чем 30 интернет-ресурсов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор с момента вступления в силу законов об ответственности за распространение в интернете фейковых новостей удалил 140 недостоверных сообщений в сети. Об этом сообщил во вторник заместитель начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Юрий Киселев.

"В отношении применения новых законов, то есть блокировки и удаления недостоверной общественно-значимой информации, а также оскорбления госсимволов, статистика следующая: недостоверная общественно-значимая информация удалена с интернет-ресурсов - более 140 материалов. Информация, содержащая оскорбление госсимволов, - с более чем 30 интернет-ресурсов", - сказал он.

Киселев уточнил, что Роскомнадзор выполняет техническую функцию по исполнению соответствующего требования Генпрокураторы РФ. Он также отметил успешное взаимодействие с российскими соцсетями.

"Российские соцсети самостоятельно проводят работу по модерации, в частности, "Вконтакте" и "Одноклассники". Можно констатировать работу по удалению суицидального контента самостоятельную, поиск и удаление детской порнографии, наркоконтента. Здесь имеется положительная практика по самостоятельному удалению площадками такого контента, поиск, выявление и удаление", - рассказал он.

О законах

Законы об ответственности за распространение в интернете фейковых новостей и оскорбление госсимволов и госинститутов вступили в силу 29 марта. Оба пакета соответствующих документов 18 марта подписал президент РФ Владимир Путин, в тот же день они были опубликованы.

Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ". Штраф за распространение таких материалов может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения санкции возрастают до 100-200 тыс. рублей, в случае еще одной подобной публикации - до 200-300 тыс. рублей. При этом в двух последних случаях в качестве альтернативного предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

В свою очередь закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию генпрокурора или его заместителей. Законом были введены также штрафы за распространение фейковых новостей.

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