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По поручению Путина увеличено число судей в Иркутской области

Руководитель пресс-службы Верховного суда Павел Одинцов сообщил, что штатная численность районных судов увеличилась на семь судей и 14 работников аппаратов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Верховный суд России после обращения президента РФ Владимира Путина увеличил число судей в Иркутской области. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил руководитель пресс-службы Верховного суда Павел Одинцов.

"Поручение, данное накануне, было выполнено почти сразу. Произошло увеличение штатной численности районных судов Иркутской области на семь единиц судей и 14 единиц работников аппаратов судов. Вчера такое поручение поступило, сегодня такое решение уже состоялось", - сказал Одинцов.

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