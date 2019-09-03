По поручению Путина увеличено число судей в Иркутской области

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Верховный суд России после обращения президента РФ Владимира Путина увеличил число судей в Иркутской области. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил руководитель пресс-службы Верховного суда Павел Одинцов.

"Поручение, данное накануне, было выполнено почти сразу. Произошло увеличение штатной численности районных судов Иркутской области на семь единиц судей и 14 единиц работников аппаратов судов. Вчера такое поручение поступило, сегодня такое решение уже состоялось", - сказал Одинцов.