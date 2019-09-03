В Жуковском почтили память погибших при спасении детей в Беслане сотрудников "Центроспаса"

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС /. Сотрудники отряда "Центроспас" МЧС России в Жуковском почтили память своих товарищей - Валерия Замараева и Дмитрия Кормилина, которые погибли, спасая заложников в школе №1 города Беслан.

Пять минут до выстрелов. Что осталось в памяти заложников Беслана

Как передает корреспондент ТАСС траурная церемония прошла на Быковском мемориальном кладбище в Жуковском, где похоронены Замараев и Кормилин.

"15 лет назад произошла чудовищная трагедия в городе Беслан. Наши товарищи погибли, защищая самое дорогое - жизни детей, оказавшихся в заложниках у террористов", - сказал на митинге начальник отряда Кирилл Бородин.

На митинг почтить память сотрудников отряда пришли школьники практически всех школ города Жуковский, действующие и бывшие сотрудники отряда, представители осетинской диаспоры в Москве, глава города Жуковский Юрий Прохоров. По традиции в небе над кладбищем завис вертолет отряда "Центроспас", пилоты сделали несколько кругов, затем подлетели к месту захоронения. В конце акции памяти собравшиеся возложили цветы и венки на могилы.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тысячи человек. Погибли 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

Спасатель Кормилин был откомандирован из Москвы в Северную Осетию и погиб во время взрыва при погрузке тел убитых заложников. Он был посмертно награжден орденом Мужества. Смертельные ранения получил его коллега Замараев, который попал под огонь террористов во время штурма школы. При эвакуации он попросил сначала помочь детям, он умер в машине скорой помощи от потери крови.