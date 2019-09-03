Безопасность на ВЭФ обеспечат лучшие специалисты правоохранительных органов и спецслужб

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности (ФСБ), Федеральная служба охраны (ФСО), МВД, Министерство обороны, Национальная гвардия и МЧС России создали объединенную группировку правоохранительных органов и специальных служб для обеспечения безопасности V Восточного экономического форума.

"В целях обеспечения безопасности участников мероприятия, а также жителей и гостей города в период проведения V Восточного экономического форума работает объединенная группировка правоохранительных органов и специальных служб Российской Федерации. На вооружении группировки имеется различная техника, в том числе корабли, авиатехника, а также специальные технические средства и отечественные разработки, которые зачастую не имеют аналогов в мире и ранее использовались на международных мероприятиях различного уровня, включая чемпионат мира по футболу в России", - сообщили ТАСС в оперативной группировке.

Представители правоохранительных органов подчеркивают, что "основная задача объединенной группировки - обеспечение безопасности проведения форума на высшем уровне". "В состав объединенной группировки входят подразделения ФСБ, ФСО, МВД, Министерства обороны, Национальной гвардии и МЧС России, которые решают задачи в рамках компетенции своих ведомств. Для обеспечения безопасности форума привлечены лучшие специалисты силовых структур, которые имеют опыт работы на мероприятиях международного уровня", - отметили в оперативной группировке.

Собеседник агентства уточнил, что "на территории кампуса Дальневосточного федерального университета располагается оперативный штаб обеспечения безопасности форума, в котором совместно работают представители всех структур для обеспечения круглосуточного мониторинга оперативной обстановки и координации действий сил и средств на объектах форума, в местах проживания участников и гостей, а также на объектах транспортной инфраструктуры Приморского края".

V Восточный экономический форум, в котором принимает участие более 30 тысяч участников из разных стран мира, пройдет в городе Владивостоке. Ключевые события развернутся на острове Русский на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, также ряд мероприятий пройдет на других площадках города и Приморского края.

Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.