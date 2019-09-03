Патриарх Кирилл впервые встретился с католикосом Маланкарской церкви

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник провел первую встречу с католикосом Маланкарской ортодоксальной сирийской церкви Василием Мар Фомой Павлом II в Даниловом монастыре в Москве.

"Вы уже бывали в России - я вспоминаю, как в 1988 году, когда мы праздновали тысячелетие крещения Руси, вы здесь присутствовали <…> У русских людей с глубокой древности был особый интерес к Индии, были отчаянные люди, которые пешком отправлялись в Индию… и рассказывали соотечественникам о сказочной стране, которую они посетили. Для многих было открытием, что в Индии есть сильная христианская община, которая возникла не в результате западной миссии, а существовала с самого начала христианства, с апостольского времени… поэтому всегда был интерес и взаимное стремление к более теплым отношениям", - сказал он во время встречи.

Католикос Василий Мар Фома Павел II отметил важное место, которое занимает в духовном мире Русская православная церковь. "При заступничестве апостола Андрея и всех святых ваша церковь стала духовным источником всего мира, для нас же святой Фома открыл путь ко Христу", - сказал он.

Маланкарская церковь, возводящая свое начало к I в.н.э. и считающая своим основателем апостола Фому - одна из шести древних восточных церквей, имеет статус католикосата. Ранее церковь именовалась Малабарской ввиду своего распространения на Малабарском побережье полуострова Индостан. Как и остальные дохалкидонские церкви, Маланкарская церковь признает только первые три Вселенских собора. Она использует западно-сирийский обряд и находится в евхаристическом общении с Сирийской ортодоксальной (Сиро-Яковитской), Коптской, Армянской, Эфиопской и Эритрейской церквами.

Василий Мар Фома Павел II родился в Индии в 1946 году. Он возглавляет Маланкарскую церковь с 1 ноября 2010 года. Первый визит католикоса Маланкарской церкви в СССР состоялся в 1976 году, это был Василий Мар Фома Матфей I.