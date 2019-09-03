Сотрудники колонии в Кировской области спасли человека из болота

КИРОВ, 3 сентября. /ТАСС/. Сотрудники исправительной колонии в Кировской области спасли человека, который заблудился в лесу и начал тонуть в болоте. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления ФСИН России.

По данным ведомства, начальнику колонии вечером 30 августа позвонила сотрудница и попросила помочь найти в лесу ее сына Алексея, который ушел за грибами "в глухой лес, в который даже местные охотники не ходят", и заблудился. Вечером он понял, что самостоятельно выбраться не может и вызвал полицию, после чего у него разрядилась батарея телефона. Однако полицейские смогли определить примерное местонахождение Алексея по последнему звонку.

"Начальник исправительного учреждения №18 собрал сотрудников колонии. Всего на поиски отправилось более 40 человек, в том числе из колоний № 6 и 17, представители полиции и родственники. [Мужчину] обнаружили сотрудники ИК-18 Павел Баранов со служебной собакой и Александр Мышкин. Мужчина не смог самостоятельно выбраться из болота и несколько часов провел в нем, но благодаря смекалке одного из сотрудников потерпевшего аккуратно вытащили ветками дерева", - говорится в сообщении.

После спасения мужчину передали сотрудникам скорой помощи, его состояние удовлетворительное.