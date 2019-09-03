Памятник Николаю Караченцову откроют на Троекуровском кладбище в октябре

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Памятник актеру Московского государственного театра "Ленком" Николаю Караченцову, умершему 26 октября 2018 года, откроют на Троекуровском кладбище 23 октября к 75-летию со дня его рождения. Об этом сообщил во вторник на сборе труппы театра его директор Марк Варшавер.

"Это семья сделала замечательный памятник Николаю Караченцову, который так безвременно ушел от нас в прошлом году", - сказал Варшавер.

Относительно того, как будет выглядеть памятник, ТАСС рассказала вдова Караченцова, актриса "Ленкома" Людмила Поргина. "Многие скульпторы предлагали помощь. Но нам хотелось, чтобы этот памятник воплотил образ актера-человека", - сказала она.

По словам Поргиной, памятник представит Караченцова в образе графа Резанова - главного героя спектакля "Юнона и Авось". Его выполнила на свои средства фирма "Грандекс", открытие состоится 23 октября. В этот же день в театре "Ленком" будет показан спектакль "Юнона и Авось".

Этот спектакль продолжит Неделю Николая Караченцова, которая откроется в "Ленкоме" 21 октября, когда состоится вечер "Прости меня, земля, что я тебя покинул". Название вечеру дали строки, которые герой Караченцова - Резанов - говорил в финале легендарного спектакля.

Караченцов снялся в десятках фильмов, среди них: "Старший сын", "Собака на сене", "Белые росы", "Трест, который лопнул", "Человек с бульвара Капуцинов". На его счету много театральных работ, долгое время он был одним из ведущих актеров "Ленкома", на его сцене принял участие в постановках "Юнона и Авось", "Оптимистическая трагедия", "Диктатура совести", "Школа для эмигрантов", "…Sorry", "Чешское фото".