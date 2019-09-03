Школьников пострадавших от паводка районов Приамурья отправили в центр "Океан"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Школьники, чье жилье было повреждено в результате паводка в Амурской области, отправились во всероссийский детский центр "Океан", где начнут учебный год, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Сегодня в ВДЦ "Океан" отправилась делегация из 69 амурских школьников - это дети, чье жилье существенно пострадало от проливных дождей и еще находится в процессе восстановления. Новый учебный год во всероссийском детском центре начнут 38 детей из Мазановского района, 24 - из Селемджинского, семь - из Белогорска", - говорится в сообщении. Как уточняется, перед поездкой в детский центр школьники пребывали в хорошем настроении, а многие признались, что никогда не выезжали за пределы области, и тем более не были на море.

"Детский центр всегда готов протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. На берегу Японского моря детей ждет насыщенная образовательная программа, мероприятия на свежем воздухе, соревнования в спортивных комплексах, пятиразовое питание", - цитируются в сообщении слова директора всероссийского детского центра "Океан" Андрея Базилевского.

Квота на поездку амурских школьников в "Океан" выделена по поручению министра просвещения Российской Федерации Ольги Васильевой. Смена в "Океане" продлится с 3 по 24 сентября.

Как уточнили ТАСС в региональном правительстве, также в детский центр отправились учащиеся поврежденных в результате паводка школ.

Во время паводка в Приамурье сильно пострадали школы в селах Норск Селемджинского района и Угловом Мазановского района. В настоящий момент там идут ремонтно-восстановительные работы. Власти приняли решение, что учебный год учащиеся этих школ, за исключением начальных классов, начнут в ВДЦ "Океан".

О паводке

В Амурской области из-за паводков с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. В результате ЧС в Приамурье оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. Всего в зону паводка в Приамурье попали 787 жилых домов, 4669 человек, в том числе 1041 ребенок. Кроме того, подтоплены 3171 приусадебный участок, 31 социальный объект, шесть объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью более 500 км.